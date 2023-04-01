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Гвардиола: С первой по 93-ю минуту матча с Ливерпулем мы играли идеально
Испанский коуч доволен игрой своих подопечных
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"С первой по 93-ю минуту матча мы играли идеально. Несмотря на то, что мы пропустили гол, мы сыграли очень хорошо. "Ливерпуль" всегда действует опасно именно при переходе из обороны в атаку. Однако мы сыграли действительно хорошо. Это был наш один из лучших усилий за последние семь лет.
Мои футболисты знали, что мы хорошо играем. И даже уступая в счете, мы продолжали эту работу. Мы переговорили в перерыве матча и смогли забить второй мяч. А уже при счете 2:1 игра была стабильной.
Игра Грилиша? Я считаю, что в этом сезоне мы видим как раз того Джека, которого представляли. Грилиш спас, когда Салах мог забить второй гол "красных" в этой игре. Марез тоже сыграл отлично. Я не могу сказать, что один футболист сыграл лучше другого, все сыграли исключительно хорошо.
На счет Альвареса? Он не только забил, но и принял участие во втором и третьем мячах. Он исключительный игрок и разумно обращался с мячом. Клуб поступил отлично, когда подписал Альвареса. Он стал чемпионом мира рядом с Лео Месси – в нем есть что-то особенное", - рассказал испанский коуч.
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