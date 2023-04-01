  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: С первой по 93-ю минуту матча с Ливерпулем мы играли идеально
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: С первой по 93-ю минуту матча с Ливерпулем мы играли идеально

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Испанский коуч доволен игрой своих подопечных

Гвардиола: С первой по 93-ю минуту матча с Ливерпулем мы играли идеально

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу "Манчестер Сити" над "Ливерпулем" в рамках 29-го тура АПЛ.

"С первой по 93-ю минуту матча мы играли идеально. Несмотря на то, что мы пропустили гол, мы сыграли очень хорошо. "Ливерпуль" всегда действует опасно именно при переходе из обороны в атаку. Однако мы сыграли действительно хорошо. Это был наш один из лучших усилий за последние семь лет.

Мои футболисты знали, что мы хорошо играем. И даже уступая в счете, мы продолжали эту работу. Мы переговорили в перерыве матча и смогли забить второй мяч. А уже при счете 2:1 игра была стабильной.

Игра Грилиша? Я считаю, что в этом сезоне мы видим как раз того Джека, которого представляли. Грилиш спас, когда Салах мог забить второй гол "красных" в этой игре. Марез тоже сыграл отлично. Я не могу сказать, что один футболист сыграл лучше другого, все сыграли исключительно хорошо.

На счет Альвареса? Он не только забил, но и принял участие во втором и третьем мячах. Он исключительный игрок и разумно обращался с мячом. Клуб поступил отлично, когда подписал Альвареса. Он стал чемпионом мира рядом с Лео Месси – в нем есть что-то особенное", - рассказал испанский коуч.

По теме
yellow-arrow
Поттер: Важнейший статистический показатель оказался не в нашу пользу
yellow-arrow
АПЛ. Челси – Астон Вилла 0:2. Михаил Мудрик в эпицентре нереализации
yellow-arrow
Канте сыграл за Челси впервые с лета
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде