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Поттер: Важнейший статистический показатель оказался не в нашу пользу
Коуч считает, что в игре "пенсионеров" есть много хорошего
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал
"Важнейший показатель оказался не в нашу пользу. Нам нужно улучшаться. Мои футболисты отдали все силы, они брали на себя ответственность, часто входили в штрафную, били по воротах, атаковали. Однако первый пропущенный гол был очень плохим и после этого последовали эмоции.
Мы были разочарованы, когда счет стал 0:1. Однако наши игроки отреагировали хорошо. Мы хорошо начали вторую половину встречи, однако второй пропущенный мяч тоже принес разочарование.
Если посмотреть какие-либо статистические показатели, кроме главного, можно увидеть много хорошего в нашей игре. Однако этот результат не чувствуется хорошим. После поражений всегда наступает разочарование. У меня есть ощущение, что мы не шагнули вперед. Будем смотреть, что можно улучшить.
Я не люблю винить других, я должен взять на себя ответственность. Мы – команда, и мы должны быть едиными. Мы побеждаем и проигрываем вместе. Мы придем в себя и подготовимся к следующему матчу", – рассказал коуч "пенсионеров".
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