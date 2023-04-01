Поттер: Важнейший статистический показатель оказался не в нашу пользу

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал домашнее поражение от "Астон Виллы" в рамках 29-го тура АПЛ.

"Важнейший показатель оказался не в нашу пользу. Нам нужно улучшаться. Мои футболисты отдали все силы, они брали на себя ответственность, часто входили в штрафную, били по воротах, атаковали. Однако первый пропущенный гол был очень плохим и после этого последовали эмоции.

Мы были разочарованы, когда счет стал 0:1. Однако наши игроки отреагировали хорошо. Мы хорошо начали вторую половину встречи, однако второй пропущенный мяч тоже принес разочарование.

Если посмотреть какие-либо статистические показатели, кроме главного, можно увидеть много хорошего в нашей игре. Однако этот результат не чувствуется хорошим. После поражений всегда наступает разочарование. У меня есть ощущение, что мы не шагнули вперед. Будем смотреть, что можно улучшить.

Я не люблю винить других, я должен взять на себя ответственность. Мы – команда, и мы должны быть едиными. Мы побеждаем и проигрываем вместе. Мы придем в себя и подготовимся к следующему матчу", – рассказал коуч "пенсионеров".