  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал - Лидс 4:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал - Лидс 4:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Команда Александра Зинченко продолжает погоню за титулом - видеообзор матча

Арсенал - Лидс 4:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Арсенал” добыл двадцать третью победу в чемпионате, разгромив на свое поле “Лидс”. У команды Микеля Артеты долгое время ничего не получалось, пока в конце первого тайма Габриэл Жезус не заработал пенальти, который сам же и реализовал. Бразилец не забивал с первого октября. После перерыва “Арсенал” добавил, забил еще трижды (Уайт, Жезус, Джака), но позволил и “Лидсу” забить однажды. 4:1 на “Эмирейтс”.

Чемпионат Англии, 29-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Лидс” 4:1

Голы: Жезус 35 (пен.), Уайт 47, Жезус 55, Джака 84 – Кристенсен 76

По теме
yellow-arrow
Упущенный шанс Мудрика. Челси - Астон Вилла 0:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Хассельбайнк: Мудрик должен иметь право на ошибку
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Гранит Джака АПЛ Александр Зинченко видеоповторы Лидс Юнайтед Габриэл Жезус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде