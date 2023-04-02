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Арсенал - Лидс 4:1. Обзор матча и видео голов
Команда Александра Зинченко продолжает погоню за титулом - видеообзор матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” добыл двадцать третью победу в чемпионате, разгромив на свое поле “Лидс”. У команды Микеля Артеты долгое время ничего не получалось, пока в конце первого тайма Габриэл Жезус не заработал пенальти, который сам же и реализовал. Бразилец не забивал с первого октября. После перерыва “Арсенал” добавил, забил еще трижды (Уайт, Жезус, Джака), но позволил и “Лидсу” забить однажды. 4:1 на “Эмирейтс”.
Чемпионат Англии, 29-й тур. Лондон, “Эмирейтс”
Голы: Жезус 35 (пен.), Уайт 47, Жезус 55, Джака 84 – Кристенсен 76
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