Арсенал - Лидс 4:1. Обзор матча и видео голов

“Арсенал” добыл двадцать третью победу в чемпионате, разгромив на свое поле “Лидс”. У команды Микеля Артеты долгое время ничего не получалось, пока в конце первого тайма Габриэл Жезус не заработал пенальти, который сам же и реализовал. Бразилец не забивал с первого октября. После перерыва “Арсенал” добавил, забил еще трижды (Уайт, Жезус, Джака), но позволил и “Лидсу” забить однажды. 4:1 на “Эмирейтс”.

Чемпионат Англии, 29-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Лидс” 4:1

Голы: Жезус 35 (пен.), Уайт 47, Жезус 55, Джака 84 – Кристенсен 76