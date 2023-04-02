Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1. Обзор матча и видео голов
Горожане крупно разгромили своего недавнего конкурента - видеообзор матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Мы провели один из лучших матчей за мои семь лет здесь”, – сказал Пеп Гвардиола после матча с “Ливерпулем”. “Манчестер Сити” пропустил первым, позволив Жоте и Салаху воспользоваться ошибкой с созданием офсайдной ловушки, но еще в первом тайме Альварес отыграл один мяч, а на старте второй половине быстрые голы забили Де Брюйне и Гюндоган. Точку в матче поставил Джек Грилиш.
Чемпионат Англии, 29-й тур. Манчестер, “Этихад”
Голы: Альварес 27, Де Брюйне 46, Гюндоган 53, Грилиш 74 – Салах 17
Популярное сейчас
- АПЛ. Челси – Астон Вилла 0:2. Михаил Мудрик в эпицентре нереализации
- Примера. Жирона - Эспаньол 2:1. Цыганков не блистал, но и без него дожали
- АПЛ. Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1. Тень былого противостояния
- Тухель об увольнении из Челси: Это был шок. Встреча длилась 5 минут в 8 утра
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо