Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1. Обзор матча и видео голов

“Мы провели один из лучших матчей за мои семь лет здесь”, – сказал Пеп Гвардиола после матча с “Ливерпулем”. “Манчестер Сити” пропустил первым, позволив Жоте и Салаху воспользоваться ошибкой с созданием офсайдной ловушки, но еще в первом тайме Альварес отыграл один мяч, а на старте второй половине быстрые голы забили Де Брюйне и Гюндоган. Точку в матче поставил Джек Грилиш.

Чемпионат Англии, 29-й тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Ливерпуль” 4:1

Голы: Альварес 27, Де Брюйне 46, Гюндоган 53, Грилиш 74 – Салах 17