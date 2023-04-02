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Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Горожане крупно разгромили своего недавнего конкурента - видеообзор матча

Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Мы провели один из лучших матчей за мои семь лет здесь”, – сказал Пеп Гвардиола после матча с “Ливерпулем”. “Манчестер Сити” пропустил первым, позволив Жоте и Салаху воспользоваться ошибкой с созданием офсайдной ловушки, но еще в первом тайме Альварес отыграл один мяч, а на старте второй половине быстрые голы забили Де Брюйне и Гюндоган. Точку в матче поставил Джек Грилиш.

Чемпионат Англии, 29-й тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Ливерпуль” 4:1

Голы: Альварес 27, Де Брюйне 46, Гюндоган 53, Грилиш 74 – Салах 17

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола Джек Грилиш Хулиан Альварес
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