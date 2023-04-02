Поттер: Лукаку - фантастисческий футболист

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер дал комментарий о нападающем Ромелу Лукаку, который на правах аренды играет за миланский "Интер".

"Он всё ещё является игроком "Челси", и мы, разумеется, за ним следим. Мы понимаем, где он играет, он находится в аренде.

Ромелу – фантастический футболист. Мы его знаем, он нам нравится. Но нам нужно вернуться к разговорам о нём летом", - сказал коуч.