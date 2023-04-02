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Брайтон считает Де Дзерби ключевой фигурой для развития своего проекта

Англия
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У итальянца еще достаточно длинный контракт

Брайтон считает Де Дзерби ключевой фигурой для развития своего проекта

Фото: brightonandhovealbion.com

Новина українською

Бывший тренер донецкого Шахтера и текущий наставник Брайтона Роберто Де Дзерби имеет большой кредит доверия в английском клубе.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, руководство "чаек" считают итальянского специалиста неприкосновенным. Они уверены, что Де Дзерби является ключевой фигурой для развития проекта клуба.

Текущий контракт тренера с "Брайтоном" действует до лета 2026 года. Де Дзерби присоединился к "чайкам" 18 сентября прошлого года. Тогда итальянец возглавил клуб после ухода Грэма Поттера.

За 26 матчей под руководством Де Дзерби "Брайтон" победил в половине встреч. Еще шесть раз сыграл вничью и в семи случаях уступил.

Сейчас "чайки" идут на шестом месте в АПЛ, уступая четвертому "Тоттенхэму" шесть очков при двух матчах в запасе.

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В статье: Роберто Де Дзерби Брайтон
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Источник:
Ніколо Скіра

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