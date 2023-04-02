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Гвардиола: С первой и до последней минуты вчера была идеальная игра
Коуч рад победе над соперником
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Ливерпулем" в матче 29-го тура АПЛ (4:1).
"С первой и до последней минуты это была идеальная игра. Когда мы пропустили гол, мы играли действительно хорошо. Конечно, они всегда представляют угрозу при переходах, но мы играли действительно хорошо во всех отделениях. Это было одно из наших лучших выступлений за эти семь лет.
Игроки знали, что играли неплохо, даже когда мы уступали в счёте. Мы немного скорректировали нашу игру в перерыве. Конечно, нам повезло забить второй гол, но наша игра действительно была стабильной на протяжении всех 93 минут матча", сказал тренер.
Напомним. "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 64 очка после 28 матчей.
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