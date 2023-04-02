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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Битва за Лигу чемпионов

Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ньюкасл" на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов, но имеет две игры в запасе. "Манчестер Юнайтед" третий с неприятной полосой из двух игр подряд без побед в АПЛ. Чуть больше месяца назад соперники уже встречались в финале Кубка английской лиги, завершившемся в пользу "дьяволов". А во встрече первого круга соперники расписали нулевую ничью.

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Чемпионат Англии 29-й тур
2 апреля. Начало в 18:30
"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO

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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: дивитися онлайн, пряма відеотрансляція
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