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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Битва за Лигу чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов, но имеет две игры в запасе. "Манчестер Юнайтед" третий с неприятной полосой из двух игр подряд без побед в АПЛ. Чуть больше месяца назад соперники уже встречались в финале Кубка английской лиги, завершившемся в пользу "дьяволов". А во встрече первого круга соперники расписали нулевую ничью.
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Чемпионат Англии 29-й тур
2 апреля. Начало в 18:30
"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
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