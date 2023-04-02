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АПЛ. Вест Хэм – Саутгемптон 1:0. Святые все ближе к Чемпионшипу

Англия
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Застряли на последней строчке и уже вряд ли вылезут

АПЛ. Вест Хэм – Саутгемптон 1:0. Святые все ближе к Чемпионшипу

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 29-го тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм Юнайтед" в домашних стенах принимал "Саутгемптон". Команда Дэвида Мойеса минимально одолела аутсайдера (1:0), единственный гол в середине первого тайма забил Наиф Агуэрд.

"Вест Хэм" продолжает шататься в нижней части турнирной таблицы. Вылет в Чемпионшип "молотобойцам" вряд ли грозит, но судьба Дэвида Мойеса на посту менеджера лондонской команды все еще находится под большим вопросом.

После этого матча "Вест Хэм" идет на 14-й строчке (27 очков), "Саутгемптон" – на 20-й (23 пункта).

АПЛ, 29-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Вест Хэм Юнайтед" – "Саутгемптон" 1:0

Гол: Агуэрд (25)

"Вест Хэм Юнайтед": Фабьяньский – Керер, Зума, Агуэрд, Эмерсон (Крессуэлл, 88) – Соучек (Даунс, 68), Райс, Пакета (Форнальс, 88) – Боуэн, Ингз (Антонио, 65), Бенрахма

"Саутгемптон": Базуну – Уокер-Питерс, Беднарек, Чалета-Цар, Перро – Армстронг (Мейтленд-Найлз, 71), Уорд-Прауз, Лавия, Эльюнусси (Сулемана, 54) – Уолкотт (Онуачу, 72), Мара (Алькарас, 54)

Предупреждения: Чалета-Цар (43), Беднарек (74)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ "Саутгемптон" Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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