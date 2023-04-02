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Ливерпуль присматривается к защитнику Бенфики. На футболиста претендовали ПСЖ и Реал
Антониу Силва может сменить клубную прописку
Фото: Benfica
Руководство "Ливерпуля" хочет укрепить защитную линию своей команды, подписав перспективного защитника "Бенфики" Антониу Силву. Об этом сообщает издание A BOLА.
Отметим, что Клаусула игрока - 100 млн евро, ровно столько придется заплатить мерсисайдцам, если они решат приобрести 19-летнего португальца.
Ранее сообщалось, что матчи Силвы посещали скауты "Реала". Прошлым летом игрока пытался купить "ПСЖ".
На счету игрока четыре гола в 34 матчах этого сезона.
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