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Ливерпуль присматривается к защитнику Бенфики. На футболиста претендовали ПСЖ и Реал

Англия
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Антониу Силва может сменить клубную прописку

Ливерпуль присматривается к защитнику Бенфики. На футболиста претендовали ПСЖ и Реал

Фото: Benfica

UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Ливерпуля" хочет укрепить защитную линию своей команды, подписав перспективного защитника "Бенфики" Антониу Силву. Об этом сообщает издание A BOLА.

Отметим, что Клаусула игрока - 100 млн евро, ровно столько придется заплатить мерсисайдцам, если они решат приобрести 19-летнего португальца.

Ранее сообщалось, что матчи Силвы посещали скауты "Реала". Прошлым летом игрока пытался купить "ПСЖ".

На счету игрока четыре гола в 34 матчах этого сезона.

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В статье: Бенфика (Лиссабон)
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