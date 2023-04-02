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АПЛ. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 2:0. Сороки уже третьи
Откровенно плохо сыграли "манкунианцы"
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 29-й тур
"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный арбитр: Стюарт Эттвелл
"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 2:0
Голы: Джо Уиллок 65, Каллум Уилсон 88
Ньюкасл: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстофф, Гимараес, Уиллок (Андерсон 84) – Мерфи (Гордон 69), Исак (Уилсон 80), Сен-Максимен (Жолинтон 68)
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Варан (Линделеф 84), Мартинес (Пельистри 83), Шоу – Мактоминей (Фред 83), Забитцер – Антони (Санчо 62), Фернандеш, Рашфорд – Вегхорст (Марсьяль 6)
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