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АПЛ. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 2:0. Сороки уже третьи

Англия
(1 голосов)

Откровенно плохо сыграли "манкунианцы"

АПЛ. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 2:0. Сороки уже третьи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига, 29-й тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Джо Уиллок 65, Каллум Уилсон 88

Ньюкасл: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстофф, Гимараес, Уиллок (Андерсон 84) – Мерфи (Гордон 69), Исак (Уилсон 80), Сен-Максимен (Жолинтон 68)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Варан (Линделеф 84), Мартинес (Пельистри 83), Шоу – Мактоминей (Фред 83), Забитцер – Антони (Санчо 62), Фернандеш, Рашфорд – Вегхорст (Марсьяль 6)

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В статье: Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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