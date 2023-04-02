Официально: Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера

Официальный сайт лондонского "Челси" объявил об увольнении Грэма Поттера с должности главного тренера первой команды "синих".

"Грэм согласился возглавить команду в сложный период, чтобы способствовать плавному переходу. За время работы в клубе Грэм вывел нас в четвертьфинал Лиги чемпионов, где мы встретимся с "Реалом". "Челси" хочет поблагодарить Грэмму за все его усилия и вклад и желает ему успехов в будущем", - прокомментировал официальный ресус "пенсионеров".

В начале сентября прошлого года руководство английского клубу уволило Томаса Тухеля и подписало контракт с Поттером на 5 лет. До "Челси" Грэм работал в "Брайтоне".

На данный момент, после 28 туров лондонцы имеют в своем активе 38 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В 1/4 Лиги чемпионов "Челси" предстоит сыграть против мадридского "Реала".

Командой в качестве временного наставника будет руководить помощник Поттера – Бруно Сальтор.