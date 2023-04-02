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Игроки Челси не знали о увольнении Поттера. Клуб готовился к игре с Ливерпулем

Англия
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Футболисты узнали о решении руководства из официального заявления

Игроки Челси не знали о увольнении Поттера. Клуб готовился к игре с Ливерпулем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" официально объявил об увольнении Грэма Поттера с должности главного тренера команды.

Английское издание The Telegraph сообщает, что этот шаг руководства ошеломил футболистов "синих", многие из которых впервые услышали об этом из-за публичного вечернего заявления клуба.

Сегодня, утром 2 апреля "Челси" направил СМИ сообщение о том, что Поттер будет выполнять свои предматчевые пресс-обязанности в понедельник перед игрой АПЛ с "Ливерпулем" (матч против команды Юргена Клоппа состоится во вторник, 4 апреля) . А уже в 15 часов в клубе начали процесс увольнения английского специалиста.

В свою очередь, узнав об уходе Поттера только из официального заявления, озабоченные игроки "синих" связались со своими представителями к клубу.

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В статье: Челси (Лондон) Грэм Поттер
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Источник:
Telegraph

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