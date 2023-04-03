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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов

Англия
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"Сороки" обгоняют "красных дьяволов" в таблице

Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 29-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" дома обыграл "Манчестер Юнайтед" – со счетом 2:0. "Сороки" сделали результат во втором тайме, дважды поразив ворота "красных дьяволов". Благодаря этой победе подопечные Эдди Хау поднялись на 3-ю позицию в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь, команда Эрика тен Хага идет следом, имея такое же количество очков, однако уступает дополнительным показателям.

Английская Премьер-лига, 29-й тур

"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Джо Уиллок 65, Каллум Уилсон 88

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В статье: Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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