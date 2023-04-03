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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
"Сороки" обгоняют "красных дьяволов" в таблице
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 29-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" дома обыграл "Манчестер Юнайтед" – со счетом 2:0. "Сороки" сделали результат во втором тайме, дважды поразив ворота "красных дьяволов". Благодаря этой победе подопечные Эдди Хау поднялись на 3-ю позицию в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь, команда Эрика тен Хага идет следом, имея такое же количество очков, однако уступает дополнительным показателям.
Английская Премьер-лига, 29-й тур
Голы: Джо Уиллок 65, Каллум Уилсон 88
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