Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 29-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" дома обыграл "Манчестер Юнайтед" – со счетом 2:0. "Сороки" сделали результат во втором тайме, дважды поразив ворота "красных дьяволов". Благодаря этой победе подопечные Эдди Хау поднялись на 3-ю позицию в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь, команда Эрика тен Хага идет следом, имея такое же количество очков, однако уступает дополнительным показателям.

Английская Премьер-лига, 29-й тур

"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Джо Уиллок 65, Каллум Уилсон 88