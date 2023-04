Исправление ошибки. Поттер не подходил Челси, но за провал ответственный не только он

Перед стартом сезона, еще будучи тренером “Брайтона”, Грэм Поттер говорил в интервью о подводных камнях менеджерской работы в английской Премьер-лиге. “Есть много разных вызовов и видов работ. В этом чемпионате нет ничего простого. Иногда смотришь на другие клубы и думаешь – больше денег, значит больше проблем”.

Поттер должен был понимать, что его ждет в “Челси”. Шанс поработать со звездами футбола, Лига чемпионов, бездонный бюджет. Но одновременно с этим и “больше денег, больше проблем”. Невыносимое давление, круглосуточная работа телекамер, нетерпение болельщиков, сложноуправлямая раздевалка, неопытные, наивные владельцы. Возможно, он считал, что достиг своего потолка в “Брайтоне”, и я боялся, что такого предложения, как от “Челси”, больше не будет. Ему давали контракт на пять лет с зарплатой в 10+ млн фунтов, пообещали долгосрочный проект, позволяли забрать собой из “Брайтона” не только тренерский штаб в полном объеме, но и аналитиков со скаутами.

Это была интригующая затея. Порядочный, вдумчивый, принципиальный английский тренер, построивший свою карьеру из самых низов, во главе клуба, который привык к блеску, гламуру и краткосрочном успеху.

И это была дорогостоящая затея. Тухель получил компенсацию в 13 млн, “Брайтон” за Поттера – 21.5 млн. Если прибавить зарплату Поттеру, и неустойку за его увольнение, вся эта семимесячная авантюра обошлась “синим” в около 50 млн фунтов. Но в “Челси” деньги не считают.

Сейчас легко говорить, что приглашение Поттера изначально было ошибкой. Были сомнения, но никто не ожидал такого провала. 47-летний тренер оставляет “Челси” на одиннадцатом месте в Премьер-лиге. В 22 турах под руководством Поттера команда выиграл семь раз (семь ничьих, восемь поражений) и забила всего 21 гол. В конечном итоге, можно сколько угодно говорить о долгосрочном проекте, о громких планах на ближайшие годы, о своих намерениях “работать по-новому”, но все это пустые разговоры. Когда результаты не соответствуют уровню и амбициям клуба, всегда спрашивают с тренера. Так делал Роман Абрамович, так поступает и Тодд Боули с его командой.

Никто не желал Поттеру провала, но все обстоятельства сработали против него. И некоторые из них можно было предсказать.

1.27 - Graham Potter has the joint-lowest points-per-game return of any manager to take charge of 20+ games for Chelsea in the Premier League:



1.27 - Graham Potter

1.27 - Glenn Hoddle

1.28 - Ian Porterfield

1.65 - Ruud Gullit

1.67 - Frank Lampard



