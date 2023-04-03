Исправление ошибки. Поттер не подходил Челси, но за провал ответственный не только он

Перед стартом сезона, еще будучи тренером “Брайтона”, Грэм Поттер говорил в интервью о подводных камнях менеджерской работы в английской Премьер-лиге. “Есть много разных вызовов и видов работ. В этом чемпионате нет ничего простого. Иногда смотришь на другие клубы и думаешь – больше денег, значит больше проблем”.

Поттер должен был понимать, что его ждет в “Челси”. Шанс поработать со звездами футбола, Лига чемпионов, бездонный бюджет. Но одновременно с этим и “больше денег, больше проблем”. Невыносимое давление, круглосуточная работа телекамер, нетерпение болельщиков, сложноуправлямая раздевалка, неопытные, наивные владельцы. Возможно, он считал, что достиг своего потолка в “Брайтоне”, и я боялся, что такого предложения, как от “Челси”, больше не будет. Ему давали контракт на пять лет с зарплатой в 10+ млн фунтов, пообещали долгосрочный проект, позволяли забрать собой из “Брайтона” не только тренерский штаб в полном объеме, но и аналитиков со скаутами.

Это была интригующая затея. Порядочный, вдумчивый, принципиальный английский тренер, построивший свою карьеру из самых низов, во главе клуба, который привык к блеску, гламуру и краткосрочном успеху.

И это была дорогостоящая затея. Тухель получил компенсацию в 13 млн, “Брайтон” за Поттера – 21.5 млн. Если прибавить зарплату Поттеру, и неустойку за его увольнение, вся эта семимесячная авантюра обошлась “синим” в около 50 млн фунтов. Но в “Челси” деньги не считают.

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Сейчас легко говорить, что приглашение Поттера изначально было ошибкой. Были сомнения, но никто не ожидал такого провала. 47-летний тренер оставляет “Челси” на одиннадцатом месте в Премьер-лиге. В 22 турах под руководством Поттера команда выиграл семь раз (семь ничьих, восемь поражений) и забила всего 21 гол. В конечном итоге, можно сколько угодно говорить о долгосрочном проекте, о громких планах на ближайшие годы, о своих намерениях “работать по-новому”, но все это пустые разговоры. Когда результаты не соответствуют уровню и амбициям клуба, всегда спрашивают с тренера. Так делал Роман Абрамович, так поступает и Тодд Боули с его командой.

Никто не желал Поттеру провала, но все обстоятельства сработали против него. И некоторые из них можно было предсказать.

1.27 - Graham Potter has the joint-lowest points-per-game return of any manager to take charge of 20+ games for Chelsea in the Premier League:



1.27 - Graham Potter

1.27 - Glenn Hoddle

1.28 - Ian Porterfield

1.65 - Ruud Gullit

1.67 - Frank Lampard



Expelliarmus. pic.twitter.com/jucEgkXigD — OptaJoe (@OptaJoe) April 2, 2023

Начать с того, что Поттер никогда не выглядел и никогда не говорил как тренер “Челси”. Работа менеджера клуба Премьер-лиги, особенно команды топ-6, не состоит только из тренировочных занятий. Это ее малая и невидимая часть. Огромное количество уходит на коммуникацию, и исходя из нее создается публичный образ тренера для прессы, для болельщиков и для футболистов. Поттеру не удалось стать авторитетом ни для кого. Медиа задавали ему нещадные вопросы и говорили о его ограниченности для этой работы, для болельщиков он проигрывал в сравнении с победителем Лиги чемпионов Томасом Тухелем, футболисты понимали, что если начнутся проблемы с результатами, ответственными будут не они, а тренер. Поттер сам не был себе помощником. Его оправдания были неуклюжими, иногда смехотворными. К примеру, анализируя недавний матч против “Виллы”, он сказал, что удар Макгинна (второй гол “Астон Виллы”) имел невысокий шанс залететь по параметру xG. Тренер “Челси” не может использовать такие отговорки.

Поттеру сложно было работать с большим, раздутом составом. В заявке “Челси” числится 32 футболиста, всегда будет кто-то недовольным из-за брака игрового времени, можно только представить, как выглядят тренировочные сессии. “Челси” летом и зимой потратил на новых игроков более 550 млн фунтов, и у Поттера не было прямого влияния на трансферную политику. Но опять-таки, он сам себя подводил своими решениями. К примеру, в последней игре с “Астон Виллой”, “Челси” играл при схеме 3-4-2-1, но при в защитной линии действовали Джеймс и Кукурелья, которым удобнее играть на флангах, а в запасе остались два номинальных центрбека. Проблема в коммуникации защитников привела к первому голу в ворота “Челси”, когда Кукурелья просто не знал, и не понимал, где должен быть Кулибали. Поттер ошибался со стартовым составом, но ему никогда не удавалось читать игру и влиять на нее заменами. Постоянные рокировки, смены схем и общая нестабильность не способствовали командному и индивидуальному развитию. Кому-то, как новичку Михаилу Мудрику, было сложно расцвести в такой среде, но при Поттере спад в форме периодически происходил и с самыми надежными футболистами последних лет, вроде Мейсона Маунта.

Почему же все-таки Поттер получил эту работу? Его “Брайтон” был успешным проектом, но стал он таким, по игре и результатам, только в четвертом сезоне. И будет преувеличением сказать, что “чайки” достигли прогресса только благодаря 47-летнему тренеру. Владелец “Брайтона” Тони Блум, исполнительный директор Пол Барбер и бывший спортдир Дэн Эшворт (ныне “Ньюкасл”) внесли в него не меньший вклад. То, как прекрасно себя чувствует “Брайтон” под руководством Роберто Де Дзерби этому только подтверждение.

Увольнение Поттера – это признание ошибки руководства “Челси”. Его решили отстранить директоры клуба Пол Уинстэнли и Лоуренс Стюарт, при полной поддержке правления. Но приглашал Поттера владелец клуба Тодд Боули. Именно он решил отправить в отставку Тухеля “из-за разногласий с ним”, именно он, исполняя роль спортивного директора, потратил сотни миллионов фунтов летом на футболистов, которые пока не принесли “Челси” никакой пользы, и еще несколько сотен зимой на еще восемь новичков, в результате чего команда стала еще хуже. В таких условиях не смог бы работать ни один тренер. Тем более Поттер.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine