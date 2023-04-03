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Экс-тренер Шахтера находится в списке кандидатов на пост наставника Челси
Всего трое кандидатов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 2 апреля, "Челси" официально объявил об отставке Грэма Поттера с поста главного тренера команды. Руководство синих уже выбрало тройку кандидатов на эту должность.
Возглавить лондонский клуб может Маурисио Почеттино, Роберто Де Дзерби, а также Юлиан Нагельсман, утверждает журналист The Independent Мигель Дилейни. О последнем, среди прочего, сообщал также другой инсайдер.
Напомним, Почеттино находится без работы с прошлого лета после увольнения из "ПСЖ", а Нагельсманн до недавнего времени тренировал "Баварию". Де Дзерби, известный в Украине по работе с "Шахтером", сейчас возглавляет "Брайтон".
Интересно, что итальянец прибыл в расположение "чаек" на место того же Грэма Поттера, ушедшего в "Челси". Ранее сообщалось, что "Брайтон" считает Роберто неприкосновенным.
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