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Экс-тренер Шахтера находится в списке кандидатов на пост наставника Челси

Англия
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Всего трое кандидатов

Экс-тренер Шахтера находится в списке кандидатов на пост наставника Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 2 апреля, "Челси" официально объявил об отставке Грэма Поттера с поста главного тренера команды. Руководство синих уже выбрало тройку кандидатов на эту должность.

Возглавить лондонский клуб может Маурисио Почеттино, Роберто Де Дзерби, а также Юлиан Нагельсман, утверждает журналист The Independent Мигель Дилейни. О последнем, среди прочего, сообщал также другой инсайдер.

Напомним, Почеттино находится без работы с прошлого лета после увольнения из "ПСЖ", а Нагельсманн до недавнего времени тренировал "Баварию". Де Дзерби, известный в Украине по работе с "Шахтером", сейчас возглавляет "Брайтон".

Интересно, что итальянец прибыл в расположение "чаек" на место того же Грэма Поттера, ушедшего в "Челси". Ранее сообщалось, что "Брайтон" считает Роберто неприкосновенным.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Юлиан Нагельсманн Роберто Де Дзерби
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