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Отсутствие ключевого футболиста мешает Наполи и МЮ, но не Сити. Обзор матчей уик-энда
Аудиомнение #202
Getty Images / Global Images Ukraine
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Есть ли у Кварацхелии футбольное будущее еще где-то, кроме Неаполя? Как "Милану" удалось разбить команду Спаллетти? Гвардиола догоняет Клоппа в личной дуэли, Грилиш эффектно заставляет забыть о Холанде, причина спада "Манчестер Юнайтед", подъем "Ньюкасла" и тренерский привкус в рамках Дер-Класикера – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:50 – "Наполи" – "Милан" (0:4);
04:10 – "Ман Сити" – "Ливерпуль" (4:1);
13:06 – "Ньюкасл" – "МЮ" (2:0);
15:43 – "Бавария" – "Боруссия Д" (4:2);
22:18 – Не попадайте в офсайд!
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