Отсутствие ключевого футболиста мешает Наполи и МЮ, но не Сити. Обзор матчей уик-энда

Обсуждаем главные поединки выходных. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Есть ли у Кварацхелии футбольное будущее еще где-то, кроме Неаполя? Как "Милану" удалось разбить команду Спаллетти? Гвардиола догоняет Клоппа в личной дуэли, Грилиш эффектно заставляет забыть о Холанде, причина спада "Манчестер Юнайтед", подъем "Ньюкасла" и тренерский привкус в рамках Дер-Класикера – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:50 – "Наполи" – "Милан" (0:4);

04:10 – "Ман Сити" – "Ливерпуль" (4:1);

13:06 – "Ньюкасл" – "МЮ" (2:0);

15:43 – "Бавария" – "Боруссия Д" (4:2);

22:18 – Не попадайте в офсайд!