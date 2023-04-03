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Отсутствие ключевого футболиста мешает Наполи и МЮ, но не Сити. Обзор матчей уик-энда

Англия
(1 голосов)

Аудиомнение #202

Отсутствие ключевого футболиста мешает Наполи и МЮ, но не Сити. Обзор матчей уик-энда

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Есть ли у Кварацхелии футбольное будущее еще где-то, кроме Неаполя? Как "Милану" удалось разбить команду Спаллетти? Гвардиола догоняет Клоппа в личной дуэли, Грилиш эффектно заставляет забыть о Холанде, причина спада "Манчестер Юнайтед", подъем "Ньюкасла" и тренерский привкус в рамках Дер-Класикера – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:50 – "Наполи" – "Милан" (0:4);

04:10 – "Ман Сити" – "Ливерпуль" (4:1);

13:06 – "Ньюкасл" – "МЮ" (2:0);

15:43 – "Бавария" – "Боруссия Д" (4:2);

22:18 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Лучано Спаллетти Стефано Пиоли Томас Тухель Каземиро Ливерпуль Манчестер Сити Ньюкасл Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед Милан Эрик тен Хаг Джек Грилиш Эдди Хау Виктор Осимхен Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол Хвича Кварацхелия
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