Манчестер Сити - Ливерпуль: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз

1 апреля в рамках 29-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на собственном поле разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:1. Оказалось, что на сегодняшний день команда Клоппа не способна конкурировать с командой Гвардиолы.

После этого эффектного поединка мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В тесте 20 футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.