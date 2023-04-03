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Манчестер Сити - Ливерпуль: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз

Англия
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Центральному матчу минувших выходных посвящается

Манчестер Сити - Ливерпуль: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз

BT Sport

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

1 апреля в рамках 29-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на собственном поле разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:1. Оказалось, что на сегодняшний день команда Клоппа не способна конкурировать с командой Гвардиолы.

После этого эффектного поединка мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В тесте 20 футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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