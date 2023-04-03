Клопп не боится увольнения из Ливерпуля: Я здесь, чтобы добиваться результата. Осознаю, что сижу здесь из-за прошлого

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал увольнение Грэма Поттера из "Челси" и Брендана Роджерса из "Лестера". Немец пошутил, назвав себя последним героем, после ряда увольнений в последнее время.

"Слон в комнате, наверное, с вашей точки зрения, вот почему я до сих пор сижу здесь, в этом сумасшедшем мире. Последний герой!

Я очень уважаю их обоих (Поттера и Роджерса), действительно хорошие люди, фантастические менеджеры, но все может пойти не так, и когда лица, принимающие решения, думают, что им нужно внести изменения, они меняются.

Мы все принимаем эту часть бизнеса. Это странная неделя с Конте (покинул "Тоттенхэм") и Нагельсманном (покинул из "Баварию"), а теперь и с этими двумя. Сезон подходит к решающей части, и люди боятся не достичь своих целей. Нет, я не боюсь (увольнения), но я думаю, что Грэм (Поттер) тоже не боялся.

Не нужно бояться, я здесь, чтобы добиваться результатов. Я здесь не в качестве талисмана или мурала на стене, я здесь для того, чтобы приносить пользу. У меня на уме больше ничего нет.

Я осознаю тот факт, что сижу здесь из-за прошлого, а не из-за того, что мы сделали в этом сезоне. Мне не нравится тот факт, что я должен в значительной степени полагаться на это. Правильно это или нет? Мы узнаем это в будущем. Если бы это был мой первый сезон, все было бы немного по-другому. У нас умные владельцы, которые разбираются в ситуации.

Мы должны разобраться (со сложившейся ситуацией). Мы не можем просто продолжать играть так, как делаем это время от времени. Это недопустимо. Я очень разочарован тем, что мы делаем что-от подобное, но это случилось, и теперь нам нужно найти выход", – сказал Клопп.

"Ливерпуль" идет в АПЛ на 8-м месте с 3-мя поражениями подряд во всех турнирах. Теперь "красным" предстоит встретиться с "Челси" на Стэмфорд Бридж завтра, 4-го апреля.