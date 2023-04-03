Клопп - о возможном увольнении: Осознаю, что сижу здесь из-за прошлого

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал увольнение Грэма Поттера из "Челси" и Брендана Роджерса из "Лестера". Немец пошутил, назвав себя последним героем, после ряда увольнений в последнее время.

"По вашему мнению, я слон в комнате, наверное. Вот почему я до сих пор сижу здесь, в этом безумном мире. Последний герой!

Я очень уважаю Поттера и Роджерса. Хорошие люди, фантастические менеджеры. Но все может пойти не так. И когда люди, принимающие решения, думают, что им нужны изменения, они их делают.

Мы все принимаем эту часть бизнеса. Это странная неделя с увольнениями Конте из "Тоттенхэма" и Нагельсманна из "Баварии". А теперь и с этими двумя. Сезон подходит к решающей части, и люди боятся не добиться своей цели. Нет, я не боюсь увольнения, но я думаю, что Грэм Поттер тоже не боялся.

Не надо бояться, я здесь, чтобы добиваться результатов. Я здесь не как талисман или мурал на стене, я здесь для того, чтобы приносить пользу. У меня на уме больше ничего нет.

Я осознаю тот факт, что сижу здесь из-за прошлого, а не потому, что мы сделали в этом сезоне. Мне не нравится тот факт, что я должен в значительной степени полагаться на это. Правильно это или нет? Мы узнаем об этом в будущем. Будь это мой первый сезон, все было бы немного иначе. У нас умные владельцы, которые разбираются в ситуации.

Мы должны разобраться со сложившейся ситуацией. Мы не можем просто продолжать играть так, как это делаем иногда. Это недопустимо. Я очень разочарован тем, что мы делаем нечто подобное, но это произошло, и теперь нам нужно найти выход", – сказал Клопп.

"Ливерпуль" идет в АПЛ на 8-м месте с 3-мя поражениями подряд во всех турнирах. Теперь "красным" предстоит встретиться с "Челси" на Стэмфорд Бридж завтра, 4-го апреля.