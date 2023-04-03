Тен Хаг хочет, чтобы Манчестер Юнайтед летом расстался с 6-ю игроками

Эрик Тен Хаг, хочет чтобы "Манчестер Юнайтед" вел себя "безжалостнее" на трасферном рынке. Менеджер готов расстаться с 6-ю игроками во время летнего трансферного окна.

Харри Магуайр, Эрик Байи, Брэндон Уильямс, Алекс Теллес и Антони Марсьяль точно будут доступны для трансфера по окончанию сезона. Также в клубе прислушаются к предложениям по вратарю Дину Хендерсону.

У менеджера также заканчивается терпение к Джейдону Санчо, который в этом сезоне в 26 матчах забил всего 5 голов и отдал 1 голевую передачу.

Хоть раньше и сообщалось об интересе "Ньюкасла" к Скотту Мактоминею, но с полузащитникам не хотят расставаться из-за его возраста, в сравнении с другими полузащитниками, имеющимися в наличии.

Прийти летом в клуб должен центральный нападающий, Тен Хаг очень хочет Харри Кейна. Также сообщается, что "манкунианцы" могут пригласить центрального защитника.

"МЮ" идет в АПЛ на 4-м месте с 50-ю очками после 27-и туров. В последнем матче "манкунианцы" уступили "Ньюкаслу" (0:2).