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Тен Хаг хочет, чтобы Манчестер Юнайтед летом расстался с 6-ю игроками

Англия
(1 голосов)

Специалист хочет почистить состав

Тен Хаг хочет, чтобы Манчестер Юнайтед летом расстался с 6-ю игроками

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Эрик Тен Хаг, хочет чтобы "Манчестер Юнайтед" вел себя "безжалостнее" на трасферном рынке. Менеджер готов расстаться с 6-ю игроками во время летнего трансферного окна.

Харри Магуайр, Эрик Байи, Брэндон Уильямс, Алекс Теллес и Антони Марсьяль точно будут доступны для трансфера по окончанию сезона. Также в клубе прислушаются к предложениям по вратарю Дину Хендерсону.

У менеджера также заканчивается терпение к Джейдону Санчо, который в этом сезоне в 26 матчах забил всего 5 голов и отдал 1 голевую передачу.

Хоть раньше и сообщалось об интересе "Ньюкасла" к Скотту Мактоминею, но с полузащитникам не хотят расставаться из-за его возраста, в сравнении с другими полузащитниками, имеющимися в наличии.

Прийти летом в клуб должен центральный нападающий, Тен Хаг очень хочет Харри Кейна. Также сообщается, что "манкунианцы" могут пригласить центрального защитника.

"МЮ" идет в АПЛ на 4-м месте с 50-ю очками после 27-и туров. В последнем матче "манкунианцы" уступили "Ньюкаслу" (0:2).

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
03.04.2023 в 18:51
Жаль Мудрик не в МЮ…
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