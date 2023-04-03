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Тен Хаг хочет, чтобы Манчестер Юнайтед летом расстался с 6-ю игроками
Специалист хочет почистить состав
Фото: twitter.com/ManUtd
Эрик Тен Хаг, хочет чтобы "Манчестер Юнайтед" вел себя "безжалостнее" на трасферном рынке. Менеджер готов расстаться с 6-ю игроками во время летнего трансферного окна.
Харри Магуайр, Эрик Байи, Брэндон Уильямс, Алекс Теллес и Антони Марсьяль точно будут доступны для трансфера по окончанию сезона. Также в клубе прислушаются к предложениям по вратарю Дину Хендерсону.
У менеджера также заканчивается терпение к Джейдону Санчо, который в этом сезоне в 26 матчах забил всего 5 голов и отдал 1 голевую передачу.
Хоть раньше и сообщалось об интересе "Ньюкасла" к Скотту Мактоминею, но с полузащитникам не хотят расставаться из-за его возраста, в сравнении с другими полузащитниками, имеющимися в наличии.
Прийти летом в клуб должен центральный нападающий, Тен Хаг очень хочет Харри Кейна. Также сообщается, что "манкунианцы" могут пригласить центрального защитника.
"МЮ" идет в АПЛ на 4-м месте с 50-ю очками после 27-и туров. В последнем матче "манкунианцы" уступили "Ньюкаслу" (0:2).
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