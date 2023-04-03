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Эвертон - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
"Эвертон" будет бороться за выживание, а "Тоттенхэм" за Лигу чемпионов
Фото: https://twitter.com/Everton
"Эвертону" позарез нужно набирать очки, так команда Шона Дайча упала в зону вылета. Плотность внизу турнирной таблицы высока и даже ничья может хорошо сказаться на итогах борьбы за выживание. При этом у "Тоттенхэма" сменился тренер и клуб проведет свой первый матч после турбулентного ухода Антонио Конте. Отставка итальянца могла как дать сил игрокам, так и окончательно сбить их настрой на успешный финиш. "Шпорам" нужно набирать очки, чтобы не выпадать из гонки за Лигу чемпионов.
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Чемпионат Англии 29-й тур
3 апреля. Начало в 22:00
"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
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