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Нагельсманн готов обсудить долгосрочный проект с Челси
Поттер также приходил на долгосрочный проект
Фото: twitter.com/J__Nagelsmann
Юлиан Нагельсманн готов обсудить с "Челси" долгосрочный проект со своим участием в роли тренера, сообщает Фабрицио Романо. "Бавария" готова отпустить менеджера в любой клуб.
Нагельсманн продолжает получать зарплату от "Баварии", так как клуб не хочет делать это до 2026-го или выплачивать компенсацию сейчас, "мюнхенцы" готовы отпустить Нагельсманна в куда угодно – это не считается проблемой.
Отмечается, что ни один клуб не ведет переговоры о выплате компенсации клубу за специалиста.
Напомним, что Грэм Поттер, прийдя в "Челси", подписал контракт на 5 лет. Считалось, что "синие" также будут строить долгосрочный проект со специалистом.
Нагельсманна уволили 23-го марта. Ранее сообщалось, что он не был готов возглавить "Тоттенхэм", а хотел подождать как минимум до лета.
Bayern are open to negotiate with any club to let Julian Nagelsmann leave in order to save his salary until 2026. No issue on this. ???????????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2023
Nagelsmann, also open to discuss a long-term project with Chelsea.
No club to club talks on compensation yet, at this stage. pic.twitter.com/wnw1ihMYl8
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