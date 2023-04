Нагельсманн готов обсудить долгосрочный проект с Челси

Юлиан Нагельсманн готов обсудить с "Челси" долгосрочный проект со своим участием в роли тренера, сообщает Фабрицио Романо. "Бавария" готова отпустить менеджера в любой клуб.

Нагельсманн продолжает получать зарплату от "Баварии", так как клуб не хочет делать это до 2026-го или выплачивать компенсацию сейчас, "мюнхенцы" готовы отпустить Нагельсманна в куда угодно – это не считается проблемой.

Отмечается, что ни один клуб не ведет переговоры о выплате компенсации клубу за специалиста.

Напомним, что Грэм Поттер, прийдя в "Челси", подписал контракт на 5 лет. Считалось, что "синие" также будут строить долгосрочный проект со специалистом.

Нагельсманна уволили 23-го марта. Ранее сообщалось, что он не был готов возглавить "Тоттенхэм", а хотел подождать как минимум до лета.

