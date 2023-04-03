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АПЛ. Эвертон - Тоттенхэм 1:1. Голы Кина и Кейна в матче сильных эмоций

Англия
(1 голосов)

Ириски вырывает ничью на последней минуте

АПЛ. Эвертон - Тоттенхэм 1:1. Голы Кина и Кейна в матче сильных эмоций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 29-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Тоттенхэм” 1:1

Голы: Кин 90 – Кейн 68 (пен.)

“Эвертон”: Пикфорд – Коулмен (Миколенко 76), Кин, Тарковски, Годфри – Ивоби, Дукуре, Гейе (Гарнер 84), Онана (Дэвис 83), Макнил – Грэй (Симмс 76)

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Лангле (Санчес 77) – Порро, Хейбьерг, Скипп, Перишич – Кулушевски, Кейн, Сон (Моура 82)

Предупреждения: Кейн 60, Лангле 64, Ромеро 79

Удаления: Дукуре 58 – Моура 88

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В статье: Майкл Кин Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Харри Кейн Шон Дайч Виталий Миколенко
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