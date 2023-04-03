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Челси - Ливерпуль: когда и где смотреть онлайн матч АПЛ

Англия
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Встреча кризисных грандов

Челси - Ливерпуль: когда и где смотреть онлайн матч АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После поражения от "Астон Виллы" на выходных (0:2) "Челси", который сейчас идет одиннадцатым, все же созрел до решения уволить с должности главного тренера Грэма Поттера. Пока боссами клуба идет поиск нового наставника, команду временно принял ассистент Поттера, Бруно Сальтор. "Ливерпуль" столь кардинальных решений принимать пока не собирается, однако результаты команда Юргена Клоппа пока показывает далекие от оптимальных: лишь восьмая ступенька и семь очков отставания от зоны Лиги чемпионов.

Обеим соперникам необходима победа. Однако встреча первого круга подарила достаточно постные нули. Кстати, именно в той игре за "Челси" дебютировал Михаил Мудрик. Выйдет ли он на поле на этот раз?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч между "Челси" и "Ливерпулем" состоится во вторник, 4 апреля, и начнется в 22:00 по Киеву. Будет принимать поединок домашняя арена лондонцев "Стэмфорд Бридж".

В прямом эфире на ТВ матч показан не будет. Кабельные и ОТТ-операторы – MEGOGO, SWEET.TV, Воля TV и другие – также не будут показывать этот матч. Легально в Украине эту встречу можно увидеть только на платформе Setanta Sports.

Если вы не сможете увидеть матч, предлагаем альтернативный вариант с помощью текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол здесь. Кроме того, YouTube-канал Подкасты UA-Футбол также проведет аудио трансляцию игры.

Сразу после финального свистка на нашем сайте появится подробный отчет по матчу. А затем вы также сможете просмотреть видео обзор поединка.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль
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