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Челси заплатит Поттеру за увольнение 13 миллионов фунтов. Клуб потратил на тренеров за этот сезон 50 миллионов

Англия
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Челси заплатит Поттеру за увольнение 13 миллионов фунтов. Клуб потратил на тренеров за этот сезон 50 миллионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер получил от клуба 13 миллионов фунтов компенсации. В общей сложности, чтобы уволить Тухеля, пригласить и уволить Поттера клуб потратил 50 миллионов.

За то время, что Поттер проработал в клубе, а назначили его в сентябре, он заработал 7 миллионов фунтов.

Прежде чем пригласить Поттера "Челси" уволил Тухеля, что обошлось клубу в 10 миллионов евро. После "синие" выплатили "Брайтону" 22 миллиона фунтов компенсации и теперь ещё 13 миллионов компенсации самому специалисту.

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Напомним, что главным кандидатом на смену Поттера в "Челси" является Нагельсманн. Он очень нравится руководству, но в клубе опасаются, что он слишком молод.

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В статье: Челси (Лондон) Грэм Поттер
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Источник:
dailymail.co.uk

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