Почеттино впечатляет руководство Челси. Он один из основных кандидатов на освободившийся пост Поттера

Руководство "Челси" рассматривало Маурисио Почеттино на роль главного тренера ещё в сентябре, после увольнения Томаса Тухеля. Кандидатура аргентинца впечатлила Тодда Боэли.

Партнеры Боэли в руководстве также относятся к аргентинцу с уважением.

Почеттино был уволен из "ПСЖ" летом 2022-го и с тех пор находится без работы. В карьере он тренировал "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол". Со "шпорами" специалист дошел до финала Лиги чемпионов.

Период в "ПСЖ" был не самым удачным. В 2021-м "парижане" проиграли чемпионат "Лиллю" Кристофа Галтье. За полтора сезона с ним "Париж" выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Суперкубок Франции.