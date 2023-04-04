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Почеттино впечатляет руководство Челси. Он один из основных кандидатов на освободившийся пост Поттера
Аргентинец знает Лондон
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Руководство "Челси" рассматривало Маурисио Почеттино на роль главного тренера ещё в сентябре, после увольнения Томаса Тухеля. Кандидатура аргентинца впечатлила Тодда Боэли.
Партнеры Боэли в руководстве также относятся к аргентинцу с уважением.
Почеттино был уволен из "ПСЖ" летом 2022-го и с тех пор находится без работы. В карьере он тренировал "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол". Со "шпорами" специалист дошел до финала Лиги чемпионов.
Период в "ПСЖ" был не самым удачным. В 2021-м "парижане" проиграли чемпионат "Лиллю" Кристофа Галтье. За полтора сезона с ним "Париж" выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Суперкубок Франции.
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