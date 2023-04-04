Супергол на последней минуте. Эвертон - Тоттенхэм 1:1. Обзор матча и видео голов

В последнем матче 29-го тура “Эвертон” и “Тоттенхэм” поделили очки, заработав на двоих по удалению. Все интересные события случились во втором тайме. “Эвертон” остался вдесятером после удаления Дукуре за удар по лицу Кейна, а затем форвард “Тоттенхэма” реализовал пенальти. Затем уже подвел свою команду Моура, грубо сбив Майкла Кина, и именно центрбек “Эвертона” на 90-й минуте сравнял счет сильным и дальним ударом в угол – 1:1.

Чемпионат Англии, 29-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Тоттенхэм” 1:1

Голы: Кин 90 – Кейн 68 (пен.)

Удаления: Дукуре 58 – Моура 88