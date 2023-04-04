Челси – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 8-го тура чемпионата Англии

Журналисты UA-Футбол прокомментируют перенесенный поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским "Челси" и "Ливерпулем".

Грэм Поттер потерял работу, а Юрген Клопп, как мы знаем, ветеран среди менеджеров Премьер-лиги, он тренирует "Ливерпуль" больше 7 лет. Выйдет ли на поле Михаил Мудрик? Кто вылезет из ямы в очной встрече – "красные" после поражения на "Этихаде" или "синие" после проигрыша дома "Астон Вилле"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 4 апреля – в 21:50 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский