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Де Дзерби - о Поттере: Не люблю, когда тренеров увольняют, ведь ответственность лежит не только на них

Англия
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Осенью Роберто сменил Грэма в "Брайтоне"

Де Дзерби - о Поттере: Не люблю, когда тренеров увольняют, ведь ответственность лежит не только на них

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал новость об отставке Грэма Поттера с аналогичной должности в "Челси".

"Мне очень жаль. Это плохие новости для тренеров. Я думаю, иногда вы придаете слишком большое значение тренерам, потому что игроки всегда важнее всего. Впрочем, я не люблю, когда тренеров увольняют, потому что ответственность лежит не только на них. Игроки, клуб – для всех это нехорошие новости.

Я хочу только поблагодарить Грэма Поттера. У меня есть команда с очень хорошим настроем и менталитетом. Трудно говорить, когда ты не знаешь ситуацию в чужой раздевалке. Я не люблю говорить о других командах и тренерах. Мне очень жаль, когда возникают такие ситуации, потому что они грустные", - сказал Де Дзерби.

Отметим, что именно Де Дзерби в сентябре сменил Поттера, который перебрался в "Челси".

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Грэхем Поттер
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Источник:
Metro

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