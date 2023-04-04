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Де Дзерби - о Поттере: Не люблю, когда тренеров увольняют, ведь ответственность лежит не только на них
Осенью Роберто сменил Грэма в "Брайтоне"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал новость об отставке Грэма Поттера с аналогичной должности в "Челси".
"Мне очень жаль. Это плохие новости для тренеров. Я думаю, иногда вы придаете слишком большое значение тренерам, потому что игроки всегда важнее всего. Впрочем, я не люблю, когда тренеров увольняют, потому что ответственность лежит не только на них. Игроки, клуб – для всех это нехорошие новости.
Я хочу только поблагодарить Грэма Поттера. У меня есть команда с очень хорошим настроем и менталитетом. Трудно говорить, когда ты не знаешь ситуацию в чужой раздевалке. Я не люблю говорить о других командах и тренерах. Мне очень жаль, когда возникают такие ситуации, потому что они грустные", - сказал Де Дзерби.
Отметим, что именно Де Дзерби в сентябре сменил Поттера, который перебрался в "Челси".
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