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Челси - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

Англия
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Где покажут в прямом эфире матчи Челси - Ливерпуль, Английская Премьер-лига, 4 апреля 2023

Челси - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Когда эти команды встречались впервые в текущем сезоне, Михаил Мудрик дебютировал на Туманном Альбионе. Вышел в начале второго тайма и оставил очень приятное впечатление. Но развить успех не удалось. Грэм Поттер не смог объединить дорогих новичков в боеспособную команду. Сегодня Челси будет играть уже без уволенного Поттера, им будет руководить командой его ассистент Бруно Сальтор.

Челси находится в кризисе, но и Ливерпуль проиграл три последних игры, в частности, Сити со счетом 1:4. Юрген Клопп философски относится к возможному увольнению, но он понимает, что в любой момент может присоединиться к Конте, Роджерсу и тому же Поттеру.

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Чей кризис в итоге окажется более глубоким, смотрите матч Челси – Ливерпуль во вторник, 4 апреля, начало в 22:00. В Украине легально посмотреть игру онлайн в интернете можно будет только на OTT-платформе Setanta Sports (Сетанта Спортс). То есть на каналах Сетанты, которые есть на других сервисах и в кабельных сетях, вы трансляцию этого матча не найдете.

Если у вас не будет возможности просмотреть игру в прямом эфире, за ее ходом вы можете следить с помощью трансляции на UA-Футбол | Челси – Ливерпуль онлайн >>>

В других странах матч покажут следующие каналы:

Чехія - Skylink, Canal+ Sport
Франція - Canal+ Foot
Німеччина - WOW, Sky Sport Premier League, Sky Go
Ірландія - Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD, SKY GO Extra, TalkSport Radio UK
Ізраїль - Sport 1
Італія - SKY Go Italia, Sky Sport Uno, NOW TV
Польща - Viaplay Poland
Португалія - Eleven Sports 1 Portugal
Словаччина - Canal+ Sport, Skylink
Іспанія - Movistar+, DAZN 1, DAZN
Туреччина - beIN CONNECT Turkey
Велика Британія - TalkSport Radio UK, SKY GO Extra, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD
США - Peacock

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль смотреть футбол онлайн
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