The Show Must Go On. МЮ продлил контракт с ключевым защитником

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с защитником Люком Шоу.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2027 года. Предыдущее истекало летом 2024 года.

27-летний англичанин перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Саутгемптона" в 2014-м. С тех пор фулбек провел за "красных дьяволов" 249 матчей, забил 4 гола и отдал 28 голевых передач.

В этом сезоне Шоу провел 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных пасов.

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