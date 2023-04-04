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The Show Must Go On. МЮ продлил контракт с ключевым защитником
Долгосрочное соглашение
Фото: manutd.com
"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с защитником Люком Шоу.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2027 года. Предыдущее истекало летом 2024 года.
27-летний англичанин перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Саутгемптона" в 2014-м. С тех пор фулбек провел за "красных дьяволов" 249 матчей, забил 4 гола и отдал 28 голевых передач.
В этом сезоне Шоу провел 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных пасов.
???? @LukeShaw23 is here to stay! ✍️#MUFC— Manchester United (@ManUtd) April 4, 2023
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