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The Athletic: Игроки Челси за спиной называли Поттера "Гарри" и "Хогвартс"
Отношения не были плохими, но и полного уважения к тренеру не было
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-наставник "
По информации источника, отношения Поттера с футболистами никогда не были враждебными, но многие ключевые игроки скептически относились к работе 47-летнего англичанина.
За спиной Поттера часто называли "Гарри" или "Хогвартс". Статус специалиста подорвала ситуация, когда он спросил у одного из членов команды, что другие игроки думают о его работе. Футболисты сочли это признаком слабости.
Напомним, что "Челси" 2 апреля объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Бруно Салтора.
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