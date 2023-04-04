The Athletic: Игроки Челси за спиной называли Поттера "Гарри" и "Хогвартс"

Экс-наставник " Челси " Грэм Поттер не сумел добиться уважения от всех игроков лондонцев, сообщает The Athletic.

По информации источника, отношения Поттера с футболистами никогда не были враждебными, но многие ключевые игроки скептически относились к работе 47-летнего англичанина.

За спиной Поттера часто называли "Гарри" или "Хогвартс". Статус специалиста подорвала ситуация, когда он спросил у одного из членов команды, что другие игроки думают о его работе. Футболисты сочли это признаком слабости.

Напомним, что "Челси" 2 апреля объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Бруно Салтора.