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The Athletic: Игроки Челси за спиной называли Поттера "Гарри" и "Хогвартс"

Англия
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Отношения не были плохими, но и полного уважения к тренеру не было

The Athletic: Игроки Челси за спиной называли Поттера "Гарри" и "Хогвартс"

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-наставник "Челси" Грэм Поттер не сумел добиться уважения от всех игроков лондонцев, сообщает The Athletic.

По информации источника, отношения Поттера с футболистами никогда не были враждебными, но многие ключевые игроки скептически относились к работе 47-летнего англичанина.

За спиной Поттера часто называли "Гарри" или "Хогвартс". Статус специалиста подорвала ситуация, когда он спросил у одного из членов команды, что другие игроки думают о его работе. Футболисты сочли это признаком слабости.

Напомним, что "Челси" 2 апреля объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Бруно Салтора.

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В статье: Челси (Лондон) Грэм Поттер
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Источник:
The Athletic

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