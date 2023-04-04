  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси вступил переговоры с Нагельсманном, - Романо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси вступил переговоры с Нагельсманном, - Романо

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Но есть у лондонцев и другие варианты

Челси вступил переговоры с Нагельсманном, - Романо

фото из свободных источников

Новина українською

"Челси" начал переговоры с экс-тренером "Баварии" Юлианом Нагельсманном, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны начали переговорный процесс два дня назад.

Нагельсманн якобы готов рассмотреть долгосрочный контракт. Клуб не торопится с решением.

Также у лондонцев в качестве вариантов есть кандидатуры экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике и Рубена Аморима, который сейчас работает с португальским "Спортингом".

Напомним, что "Челси" 2 апреля объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Бруно Салтора.

По теме
yellow-arrow
The Athletic: Игроки Челси за спиной называли Поттера "Гарри" и "Хогвартс"
yellow-arrow
Челси – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 8-го тура чемпионата Англии
yellow-arrow
Отсутствие ключевого футболиста мешает Наполи и МЮ, но не Сити. Обзор матчей уик-энда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Энрике Челси (Лондон) Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде