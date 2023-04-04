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Челси вступил переговоры с Нагельсманном, - Романо
Но есть у лондонцев и другие варианты
фото из свободных источников
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По данным источника, стороны начали переговорный процесс два дня назад.
Нагельсманн якобы готов рассмотреть долгосрочный контракт. Клуб не торопится с решением.
Также у лондонцев в качестве вариантов есть кандидатуры экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике и Рубена Аморима, который сейчас работает с португальским "Спортингом".
Напомним, что "Челси" 2 апреля объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Бруно Салтора.
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