Челси вступил переговоры с Нагельсманном, - Романо

" Челси " начал переговоры с экс-тренером "Баварии" Юлианом Нагельсманном, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны начали переговорный процесс два дня назад.

Нагельсманн якобы готов рассмотреть долгосрочный контракт. Клуб не торопится с решением.

Также у лондонцев в качестве вариантов есть кандидатуры экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике и Рубена Аморима, который сейчас работает с португальским "Спортингом".

Напомним, что "Челси" 2 апреля объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Бруно Салтора.