Экс-тренер "Шахтера" и нынешний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби не заинтересован в работе с " Челси ", сообщает Evening Standard.

Итальянец полностью сосредоточен на работе в Брайтоне, играх в Кубке Англии и попадании команды в еврокубки и пока что не планирует менять место работы.

По последней инофрмации, руководство "Челси" начало переговоры с Юлианом Нагельсманном . Также в обойме лондонцев есть кандидатуры экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике и Рубена Аморима

Напомним, что "Челси" 2 апреля объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера команды.

Де Дзерби встал у руля "Брайтона" после того, как Поттер уехал тренировать "Челси".