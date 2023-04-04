  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Дзерби не заинтересован в работе с Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби не заинтересован в работе с Челси

Англия
(1 голосов)

У итальянца все в порядке в Брайтоне

Де Дзерби не заинтересован в работе с Челси

GettyImages_

Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" и нынешний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби не заинтересован в работе с "Челси", сообщает Evening Standard.

Итальянец полностью сосредоточен на работе в Брайтоне, играх в Кубке Англии и попадании команды в еврокубки и пока что не планирует менять место работы.

По последней инофрмации, руководство "Челси" начало переговоры с Юлианом Нагельсманном. Также в обойме лондонцев есть кандидатуры экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике и Рубена Аморима

Напомним, что "Челси" 2 апреля объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера команды.

Де Дзерби встал у руля "Брайтона" после того, как Поттер уехал тренировать "Челси".

По теме
yellow-arrow
Челси – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 8-го тура чемпионата Англии
yellow-arrow
Форвард Фулхэма получил восемь матчей дисквалификации за толчок арбитра
yellow-arrow
Челси вступил переговоры с Нагельсманном, - Романо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Evening Standard

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде