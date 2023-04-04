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Де Дзерби не заинтересован в работе с Челси
У итальянца все в порядке в Брайтоне
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Экс-тренер "Шахтера" и нынешний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби не заинтересован в работе с "
Итальянец полностью сосредоточен на работе в Брайтоне, играх в Кубке Англии и попадании команды в еврокубки и пока что не планирует менять место работы.
По последней инофрмации, руководство "Челси"
Напомним, что "Челси" 2 апреля объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера команды.
Де Дзерби встал у руля "Брайтона" после того, как Поттер уехал тренировать "Челси".
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