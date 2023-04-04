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Форвард Фулхэма получил восемь матчей дисквалификации за толчок арбитра

Англия
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Но Футбольная ассоциация Англии будет просить еще более жесткого наказания

Форвард Фулхэма получил восемь матчей дисквалификации за толчок арбитра

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Фулхэма" Александр Митрович получил восемь матчей дисквалификации за толчок арбитра в матче 1/4-й финала Кубка Англии против МЮ. Игра состоялась 19-го марта.

Отметим, что Митрович в том поединке был удален на 72-й минуте, после чего попытался схватить судью Криса Каванага за руку. "Фулхэм" проиграл матч 1:3.

Также с заявлением выступила Футбольная ассоциация Англии, являющаяся организатором кубкового турнира. В сообщении организации говорится, что решения независимой комиссии собираются обжаловать с целью "выбить" для Митровича более суровое наказание.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Александар Митрович
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Источник:
Sky Sports

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