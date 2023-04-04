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Форвард Фулхэма получил восемь матчей дисквалификации за толчок арбитра
Но Футбольная ассоциация Англии будет просить еще более жесткого наказания
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues
Нападающий "Фулхэма" Александр Митрович получил восемь матчей дисквалификации за толчок арбитра в матче 1/4-й финала Кубка Англии против МЮ. Игра состоялась 19-го марта.
Отметим, что Митрович в том поединке был удален на 72-й минуте, после чего попытался схватить судью Криса Каванага за руку. "Фулхэм" проиграл матч 1:3.
Также с заявлением выступила Футбольная ассоциация Англии, являющаяся организатором кубкового турнира. В сообщении организации говорится, что решения независимой комиссии собираются обжаловать с целью "выбить" для Митровича более суровое наказание.
April 4, 2023
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