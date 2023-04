АПЛ. Челси - Ливерпуль 0:0. Матч середняков по стилю и содержанию

“Челси” и “Ливерпуль” сыграли так, как и должны были топ-команды, которые проводят провальный сезон. Не зря они занимают одиннадцатое и восьмое место в чемпионате. “Ливерпуль” в который был не похож сам на себя вдали от “Энфилда”, команда Юргена Клоппа не может победить в четырех поединках подряд, забив в них всего один гол. Ближе к победе был “Челси”, который провел первый матч без Грэма Поттера, но проблемы “синих” остались прежними. Вновь хорошие шансы, но просто ужасная реализация.

Сложно поверить, что еще в прошлом сезоне эти команды провели два увлекательных финала в Кубке лиги и Кубке Англии, “Челси” долго считался новой третьей силой, а “Ливерпуль” был в двух шагах от того, чтобы победить в четырех турнирах. Ныне встреча команд была похожа на комедию ошибок.

И.о. главного тренера “Челси” Бруно Салтор сделал две замены после проигранной игры с “Виллой”, ожидаемо в запасе остались Мудрик и Лофтус-Чик, в старте вышли Фофана и Канте, для которого это был первый матч в основе с августа. Французский опорник был великолепным и его можно назвать лучшим игроком матча.

Юрген Клопп хотел увидеть реакцию от своей команды после ужаса в игре с “Сити” и поменял сразу шесть футболистов, оставив в запасе Робертсона, Александер-Арнольда и Салаха. Ван Дейк пропускал матч из-за болезни.

Стартовые несколько минут были просто катастрофой для “Ливерпуля”. “Челси” мог забивать трижды. Ковачич обыграл Алиссона, и уже пробивал по воротам, но отчаянный блок выполнил Конате, был заблокирован и удар Феликса после прострела Хавертц, наконец сам Хавертц мог переигрывать бразильского кипера с близкой дистанции, но Алиссон спас гостей.

“Ливерпуль” не мог ни прессинговать, ни атаковать, ни защищаться. Хендерсон кричал на Алиссона и Матипа, Клопп кричал на всех. Команды как таковой не было, это была группа футболистов, которая не знала, как играть. “Челси” пользовался моментом и продолжал атаковать. Снова были моменты у Хавертца и Феликса, и наконец “синим” удалось забить – Джеймс сыграл на добивании, но мяч справедливо был отменен из-за офсайда на ранней стадии атаки.

В конце тайма “Ливерпулю” все же удалось немного выровнять ситуацию. Дважды неплохо пробивал Фабиньо, но его удары выносили защитники, а затем Гомес выстрелил под перекладину.

Но “Ливерпулю” не удалось развить этот частичный успех, во втором тайме команда Клоппа нанесла всего один удар (выстрел Нуньеса с 30 метров), и даже замены Салаха, Робертсона и Гакпо не приносили гостям никаких дивидендов.

А “Челси” вновь занимался расточительством. Канте выдал шикарный пас на Хавертца, но удар у немца вновь не получился, Алиссон выполнил сэйв, мяч от руки Хавертца залетел в ворота, и VAR справедливо отменил гол.

Ни Мудрик, ни Стерлинг на игру не повлияли. Мейсон Маунт по необъяснимым причинам опять остался в запасе.

Это был первый матч для 42-летнего Бруно Салтора в качестве главного тренера, и он запомнит его на всю жизнь. Все же остальные участники и наблюдатели этого матча о нем скоро забудут. Посредственный поединок в переходном сезоне двух команд.

0-0 - Chelsea v Liverpool is only the third ever fixture between two English top-flight sides to finish goalless four times consecutively, after Everton against Liverpool (1974-1975) and Arsenal against QPR (1992-1994). Snoozefest. pic.twitter.com/zpVY9mA1B7