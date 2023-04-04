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Ван Дейк пропустит матч с Челси из-за болезни

Англия
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Весомая потеря для Ливерпуля

Ван Дейк пропустит матч с Челси из-за болезни

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" и "Челси" проведут отложенный матч восьмого тура. Команды объявили стартовые составы на игру.

Бросается в глаза отсутствие среди игроков "Ливерпуля" Вирджила Ван Дейка. Как сообщают английские источники, один из лидеров мерсисайдцев не сыграет из-за болезни.

Добавим, что у "Челси" в запасе остался украинец Михаил Мудрик.

Матч "Челси" – "Ливерпуль" начнется в 22:00. UA-Футбол проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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