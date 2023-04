Ван Дейк пропустит матч с Челси из-за болезни

"Ливерпуль" и "Челси" проведут отложенный матч восьмого тура. Команды объявили стартовые составы на игру.

Бросается в глаза отсутствие среди игроков "Ливерпуля" Вирджила Ван Дейка. Как сообщают английские источники, один из лидеров мерсисайдцев не сыграет из-за болезни.

???? #CHELIV TEAM NEWS ????



Our line-up to take on Chelsea tonight.