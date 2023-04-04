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Ван Дейк пропустит матч с Челси из-за болезни
Весомая потеря для Ливерпуля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" и "Челси" проведут отложенный матч восьмого тура. Команды объявили стартовые составы на игру.
Бросается в глаза отсутствие среди игроков "Ливерпуля" Вирджила Ван Дейка. Как сообщают английские источники, один из лидеров мерсисайдцев не сыграет из-за болезни.
???? #CHELIV TEAM NEWS ????— Liverpool FC (@LFC) April 4, 2023
Our line-up to take on Chelsea tonight.
Добавим, что у "Челси" в запасе остался украинец Михаил Мудрик.
Матч "Челси" – "Ливерпуль" начнется в 22:00. UA-Футбол проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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