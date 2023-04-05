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Без голов в игре середняков. Видео обзор матча Челси - Ливерпуль 0:0
Михаил Мудрик появился на поле во втором тайме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шесть матчей во всех турнирах "Челси" и "Ливерпуль" не могут определить сильнейшего. Четыре крайних встречи между этими комадами завершаются со счетом 0:0 в основное время. Логическим продолжением этой цепи стала игра, к которой оба коллектива подходили в качестве середняков АПЛ. "Синие" и "Красные" сейчас могут только мечтать о месте в Лиге чемпионов на следующий сезон, и очная игра показала, что у обоих действительно хватает проблем, по меньшей мере, в атаке.
Чемпионат Англии, восьмой тур. Лондон, "Стемфорд Бридж"
"Челси" – "Ливерпуль" 0:0
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