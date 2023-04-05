Дебют Забарного в АПЛ. Видео голов и обзор матча Борнмут - Брайтон 0:2

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный получил свои первые игровые минуты в английской Премьер-лиге. Центрбек вышел на 85 минуте в матче против "Брайтона" и не помешал забить сопернику гол в компенсированное время. Впрочем, когда Забарный выходил на поле, "Борнмут" уже проигрывал.

Команда украинца продолжает идти в зоне вылета, однако имеет одинаковое количество очков с "Вест Хэмом", "Эвертоном" и "Ноттингемом", которые занимают спасительные 15-17 места.

Чемпионат Англии, седьмой тур

Борнмут, "Дин Курт"

"Борнмут" – "Брайтон" 0:2

Голы: Фергюсон 28, Энсизо 90+1