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Дебют Забарного в АПЛ. Видео голов и обзор матча Борнмут - Брайтон 0:2

Англия
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Первые минуты украинца в лучшей лиге мира

Дебют Забарного в АПЛ. Видео голов и обзор матча Борнмут - Брайтон 0:2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный получил свои первые игровые минуты в английской Премьер-лиге. Центрбек вышел на 85 минуте в матче против "Брайтона" и не помешал забить сопернику гол в компенсированное время. Впрочем, когда Забарный выходил на поле, "Борнмут" уже проигрывал.

Команда украинца продолжает идти в зоне вылета, однако имеет одинаковое количество очков с "Вест Хэмом", "Эвертоном" и "Ноттингемом", которые занимают спасительные 15-17 места.

Чемпионат Англии, седьмой тур
Борнмут, "Дин Курт"
"Борнмут" – "Брайтон" 0:2
Голы: Фергюсон 28, Энсизо 90+1

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут Илья Забарный
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