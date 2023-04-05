Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дебют Забарного в АПЛ. Видео голов и обзор матча Борнмут - Брайтон 0:2
Первые минуты украинца в лучшей лиге мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный получил свои первые игровые минуты в английской Премьер-лиге. Центрбек вышел на 85 минуте в матче против "Брайтона" и не помешал забить сопернику гол в компенсированное время. Впрочем, когда Забарный выходил на поле, "Борнмут" уже проигрывал.
Команда украинца продолжает идти в зоне вылета, однако имеет одинаковое количество очков с "Вест Хэмом", "Эвертоном" и "Ноттингемом", которые занимают спасительные 15-17 места.
Чемпионат Англии, седьмой тур
Борнмут, "Дин Курт"
"Борнмут" – "Брайтон" 0:2
Голы: Фергюсон 28, Энсизо 90+1
Популярное сейчас
- Челси – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 8-го тура чемпионата Англии
- Трамп добровольно прибыл в суд Нью-Йорка. Его арестовали
- "Взрывной, целеустремленный и очень-очень быстрый" - Пойет считает, что Мудрик в Челси может стать новым Азаром
- Мудрику пришлось переодеваться в коридоре – раздевалка Челси была переполнена
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО