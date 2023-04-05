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Луис Энрике прилетел в Лондон для переговоров с Челси - СМИ

Англия
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Он заинтересован в работе во главе "синих"

Луис Энрике прилетел в Лондон для переговоров с Челси - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский тренер Луис Энрике прибыл в Лондон для переговоров с "Челси". Известный журналист Фабрицио Романо подтверждает информацию Twitter-аккаунта Jijantes FC.

Согласно его данным, 52-летний специалист прилетел в столицу Великобритании в сопровождении своего представителя - Иван Де Ла Пенья. Сам Энрике, как отмечается, заинтересован в работе во главе лондонского клуба.

В то же время, "синие" продолжают переговоры с экс-наставником "Баварии" Юлианом Нагельсманном, который остается основным кандидатом на вакантную должность.

Напомним, последним местом работы Энрике была сборная Испании, откуда он был уволен в декабре 2022 года. До этого испанец работал с "Барселоной", "Сельтой" и "Ромой".

2 апреля "Челси" уволил Грэма Поттера.

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В статье: Луис Энрике Челси (Лондон)
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