Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луис Энрике прилетел в Лондон для переговоров с Челси - СМИ
Он заинтересован в работе во главе "синих"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский тренер Луис Энрике прибыл в Лондон для переговоров с "Челси". Известный журналист Фабрицио Романо подтверждает информацию Twitter-аккаунта Jijantes FC.
Согласно его данным, 52-летний специалист прилетел в столицу Великобритании в сопровождении своего представителя - Иван Де Ла Пенья. Сам Энрике, как отмечается, заинтересован в работе во главе лондонского клуба.
В то же время, "синие" продолжают переговоры с экс-наставником "Баварии" Юлианом Нагельсманном, который остается основным кандидатом на вакантную должность.
Напомним, последним местом работы Энрике была сборная Испании, откуда он был уволен в декабре 2022 года. До этого испанец работал с "Барселоной", "Сельтой" и "Ромой".
2 апреля "Челси" уволил Грэма Поттера.
Luis Enrique has arrived in London with representative in order to discuss with Chelsea — can confirm he’s in England right now, as @JijantesFC called ????????????️ #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2023
Luis Enrique, 100% keen on Chelsea job.
ℹ️ Chelsea will also continue talks with Nagelsmann, favourite candidate. pic.twitter.com/BXXMbDILoZ
Популярное сейчас
- У экс-футболиста Львова и Черноморца обнаружен рак
- Дебют Забарного в АПЛ. Видео голов и обзор матча Борнмут - Брайтон 0:2
- Легионер Днепра-1 окончательно покинул клуб
- Официально: Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО