Луис Энрике прилетел в Лондон для переговоров с Челси - СМИ

Испанский тренер Луис Энрике прибыл в Лондон для переговоров с "Челси". Известный журналист Фабрицио Романо подтверждает информацию Twitter-аккаунта Jijantes FC.

Согласно его данным, 52-летний специалист прилетел в столицу Великобритании в сопровождении своего представителя - Иван Де Ла Пенья. Сам Энрике, как отмечается, заинтересован в работе во главе лондонского клуба.

В то же время, "синие" продолжают переговоры с экс-наставником "Баварии" Юлианом Нагельсманном, который остается основным кандидатом на вакантную должность.

Напомним, последним местом работы Энрике была сборная Испании, откуда он был уволен в декабре 2022 года. До этого испанец работал с "Барселоной", "Сельтой" и "Ромой".

2 апреля "Челси" уволил Грэма Поттера.

Luis Enrique has arrived in London with representative in order to discuss with Chelsea — can confirm he’s in England right now, as @JijantesFC called ????????????️ #CFC



Luis Enrique, 100% keen on Chelsea job.



ℹ️ Chelsea will also continue talks with Nagelsmann, favourite candidate. pic.twitter.com/BXXMbDILoZ