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Манчестер Юнайтед – Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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"Дьяволы" в трех матчах не побеждают в АПЛ

Манчестер Юнайтед – Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Крайняя победа "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге состоялась почти два месяца назад. 19 февраля команда Эрика тен Хага дома разгромила "Лестер" 3:0. После этого были сокрушительные 0:7 от "Ливерпуля", 0:0 с "Саутгемптоном" и 0:2 от "Ньюкасла". "Дьяволы" уже выпали из зоны Лиги чемпионов, однако имеют равное количество очков с "Тоттенхэмом" и на два матча меньше. "Брентфорд" на старте текущего сезона разбил "МЮ" 4:0. Созрели ли в "Юнайтед" для реванша?

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Чемпионат Англии 25-й тур
5 апреля. Начало в 22:00
"Манчестер Юнайтед" – "Брентфорд"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO

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Манчестер Юнайтед - Брентфорд дивитися онлайн, пряма відеотрансляція
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В статье: Брентфорд Манчестер Юнайтед смотреть футбол онлайн
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