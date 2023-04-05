Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед – Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
"Дьяволы" в трех матчах не побеждают в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Крайняя победа "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге состоялась почти два месяца назад. 19 февраля команда Эрика тен Хага дома разгромила "Лестер" 3:0. После этого были сокрушительные 0:7 от "Ливерпуля", 0:0 с "Саутгемптоном" и 0:2 от "Ньюкасла". "Дьяволы" уже выпали из зоны Лиги чемпионов, однако имеют равное количество очков с "Тоттенхэмом" и на два матча меньше. "Брентфорд" на старте текущего сезона разбил "МЮ" 4:0. Созрели ли в "Юнайтед" для реванша?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Англии 25-й тур
5 апреля. Начало в 22:00
"Манчестер Юнайтед" – "Брентфорд"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Популярное сейчас
- Киевский клуб снялся с розыгрыша Второй лиги – игроки получили статус свободных агентов
- Легионер Днепра-1 окончательно покинул клуб
- Ничья Челси и Ливерпуля, дебют Забарного, конфуз Тухеля. Главные новости за 4 апреля
- Официально: Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО
- Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО