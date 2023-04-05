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Холанд возобновил тренировки с Манчестер Сити после травмы
Звездный норвежец уже в строю
Фото: mancity.com
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вернулся к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба "горожан".
Звездный норвежец восстановился после травмы паха. Из-за повреждения 22-летний форвард пропустил матчи сборной в отборе на Евро-2024 против Испании (0:3) и Грузии (1:1).
В текущем сезоне Холанд забил 42 гола и сделал 5 ассистов в 37 матчах за "Ман Сити". В следующем матче команда Хосепа Гвардиолы сыграет на выезде против "Саутгемптона" в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Игра состоится 8 апреля.
A familiar face returns to training! ???? pic.twitter.com/PHwfKqoyiB— Manchester City (@ManCity) April 5, 2023
.@ErlingHaaland is back! ???? pic.twitter.com/BrRDMtB7fC— Manchester City (@ManCity) April 5, 2023
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