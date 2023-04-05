Тоттенхэм – лидер в борьбе за звездного хавбека Лестера

"Тоттенхэм" хочет подписать полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона. "Шпоры" лидируют за хавбека сборной Англии.

Переговоры о продлении контракта в тупике, а текущее соглашение полузащитника истекает летом 2024-го. "Лисы" ожидают получить с продажи хавбека 50 миллионов фунтов.

"Лестер" идет на 19-м месте в АПЛ и клубу угрожает вылет. Полузащитник вряд ли захочет играть в чемпионшипе и захочет уйти летом.

Мэддисон перешел из "Норвича" за 25 миллионов евро. Процент от следующей перепродажи должен поступить именно прошлому клубу англичанина.

В этом сезоне Мэддисон провел 23 матча, забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 55 миллионов евро.