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Тоттенхэм – лидер в борьбе за звездного хавбека Лестера
Пора делать шаг вперед
Фото: The Mirror
"Тоттенхэм" хочет подписать полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона. "Шпоры" лидируют за хавбека сборной Англии.
Переговоры о продлении контракта в тупике, а текущее соглашение полузащитника истекает летом 2024-го. "Лисы" ожидают получить с продажи хавбека 50 миллионов фунтов.
"Лестер" идет на 19-м месте в АПЛ и клубу угрожает вылет. Полузащитник вряд ли захочет играть в чемпионшипе и захочет уйти летом.
Мэддисон перешел из "Норвича" за 25 миллионов евро. Процент от следующей перепродажи должен поступить именно прошлому клубу англичанина.
В этом сезоне Мэддисон провел 23 матча, забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 55 миллионов евро.
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