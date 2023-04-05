Чеферин ответил критикам АПЛ: С тех пор, как они сказали "нет" Суперлиге, Премьер-лигу демонизировали и заклеймили как самостоятельную Суперлигу

Президент УЕФА Александер Чеферин во время конгресса организации ответил критикам АПЛ. Он считает, что это та система, которой нужно следовать.

Напомним, что АПЛ активно критиковали руководители клубов-основателей Суперлиги, а также глава Ла Лиги Хавьер Тебас. Последний недавно заявил, что английская Премьер-лига убыточна, как и Лига 1 с Серией А.

"Мы не должны забывать, что зависть никогда не была хорошим советчиком. С тех пор, как британское правительство, болельщики и клубы сказали "нет" Суперлиге, Премьер-лигу демонизировали и заклеймили как самостоятельную Суперлигу, которую необходимо свергнуть.

Однако успех Премьер-лиги не был достигнут случайно. Приняв на вооружение дерзкий подход, основанный на видении, стратегии и большой усердной работе, лидеры АПЛ и клубы разработали замечательную модель, основанную на спортивных заслугах и в высшей степени эгалитарном распределении богатства.

Это одна из самых эгалитарных (противоположность элитаризма, – прим. ред) систем в мире. Это не та модель, которую следует уничтожить, а та модель, которой нужно следовать.

И позвольте мне успокоить тех, кто опасается, что английский футбол сокрушит все на своем пути. Цифры не лгут: за последние 20 лет Лигу чемпионов пять раз выигрывали английские клубы. Только дважды за последние десять лет английский клуб завоевал этот культовый трофей.

Это правда, что зависть видит все, кроме правды", – сказал Александер Чеферин на конгрессе УЕФА.

Александра Чеферина переизбрали в качестве главы УЕФА. Он был единственным кандидатом на пост президента.