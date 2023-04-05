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Чеферин ответил критикам АПЛ: С тех пор, как они сказали "нет" Суперлиге, Премьер-лигу демонизировали и заклеймили как самостоятельную Суперлигу
Ответ Тебасу и основателям Суперлиги
Фото: uefa.com/insideuefa
Президент УЕФА Александер Чеферин во время конгресса организации ответил критикам АПЛ. Он считает, что это та система, которой нужно следовать.
Напомним, что АПЛ активно критиковали руководители клубов-основателей Суперлиги, а также глава Ла Лиги Хавьер Тебас. Последний недавно заявил, что английская Премьер-лига убыточна, как и Лига 1 с Серией А.
"Мы не должны забывать, что зависть никогда не была хорошим советчиком. С тех пор, как британское правительство, болельщики и клубы сказали "нет" Суперлиге, Премьер-лигу демонизировали и заклеймили как самостоятельную Суперлигу, которую необходимо свергнуть.
Однако успех Премьер-лиги не был достигнут случайно. Приняв на вооружение дерзкий подход, основанный на видении, стратегии и большой усердной работе, лидеры АПЛ и клубы разработали замечательную модель, основанную на спортивных заслугах и в высшей степени эгалитарном распределении богатства.
Это одна из самых эгалитарных (противоположность элитаризма, – прим. ред) систем в мире. Это не та модель, которую следует уничтожить, а та модель, которой нужно следовать.
И позвольте мне успокоить тех, кто опасается, что английский футбол сокрушит все на своем пути. Цифры не лгут: за последние 20 лет Лигу чемпионов пять раз выигрывали английские клубы. Только дважды за последние десять лет английский клуб завоевал этот культовый трофей.
Это правда, что зависть видит все, кроме правды", – сказал Александер Чеферин на конгрессе УЕФА.
Александра Чеферина переизбрали в качестве главы УЕФА. Он был единственным кандидатом на пост президента.
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