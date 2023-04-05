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Челси близок к назначению Фрэнка Лэмпарда в качестве тренера до конца сезона
При этом поиски постоянной замены Грэму Поттеру прекращаться не будут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" близок к завершению сделки по возвращению Фрэнка Лэмпарда на тренерский мостик. Он будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона.
После этого руководство собирается назначить постоянного специаста, поиски которого продолжаются. Напомним, что поисками занимаются технический директор Лоуренс Стюарт и спортивный директор клуба Пол Уинстенли.
В случае удачных переговоров, Лэмпард сможет руководить командой уже в матче против "Вулверхэмптона" 8-го апреля.
"Челси" не устраивает Бруно Сальтор, который руководил командой в поединке против "Ливерпуля" (0:0) и клуб хочет найти более опытного менеджера.
Фавориты на руководство командой в долгосрочном проекте все ещё Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике.
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