АПЛ. Манчестер Юнайтед побеждает Брентфорд и возвращается в зону ЛЧ

Английская Премьер-лига, 25-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

Всегда важно вовремя вытягивать команду из кризиса. К этому матчу "манкунианцы" подходили с не очень хорошей статистикой: 300 сухих минут в АПЛ. В последних трех поединках чемпионата они набрали всего одно очко. А вот "Брентфорд" уже вплотную подобрался к зоне еврокубков.

Однако "пчелы" сегодня были сонными. За весь первый тайм они сделали три касания в чужом штрафном и нанесли один удар. Игроки “Манчестер Юнайтед” тоже немного создавали опасность, хотя и часто пытались завершать атаку выстрелом.

До перерыва хозяева дважды по-настоящему угрожали воротам соперника, но им и этого хватило. Сначала Мактоминей мощно пробил чуть выше ворот, а затем Рашфорд не промахнулся. Забитцер сбросил головой под удар Маркусу и тот прошил голкипера. Первый гол англичанина в АПЛ с 19 февраля.

This is too cold ????‍???? pic.twitter.com/bKDAGpe3Sv — Manchester United (@ManUtd) April 5, 2023

В первом тайме "манкунианцы" высоко атаковали. Кое-где Варан был чуть ли не возле чужой штрафной. После перерыва “Брентфорд” больше прессинговал, благодаря чему им удалось отодвинуть мяч от своих ворот. Однако преимущественно им все равно владел МЮ.

Голкипер гостей Рая во втором тайме ограничился легкой работой на выходах или при удобных для него ударах. Его соотечественник де Хеа имел больше экстрима. На 49-й минуте он выбивал мяч с вратарской и попал в Тони – мяч полетел мимо цели. А на 67-й минуте выиграл дуэль у свежего Шаде и спас команду.

Важна победа для МЮ, которая была достаточно предсказуемой. “Брентфорд” снова не был активным в атаке, и не смог забрать хотя бы очко. Всего второе поражение “пчел” в чемпионате в этом году. Первое было от "Эвертона" 11 марта.

“Манкунианцы” вернулись в зону Лиги чемпионов и сейчас расположились на четвертом месте АПЛ, в то время как “Брентфорд” все еще на девятой позиции. Далее у "красных дьяволов" поединок против вышеупомянутых "ирисок", а "пчелы" сыграют против прямого конкурента МЮ за бронзу "Ньюкасла".

"Манчестер Юнайтед" – "Брентфорд" 1:0

Гол: Рашфорд 27

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу (Маласия 37) – Мактоминей, Забитцер (Фред 71) – Антони (Линделеф 86), Фернандеш, Санчо (Марсьяль 71) – Рашфорд

Брентфорд: Рая – Расмуссен (Хики 75), Янссон, Пиннок, Ми, Генри – Дамсгорд (Дасилва 62), Норгорд (Висса 75), Йенсен (Баптист 62) – Мбемо (Щаде 62), Тони

Предупреждения: Шоу 24, Мактоминей 42, Фернандеш 59 – Норгорд 50, Дамсгорд 61