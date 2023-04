АПЛ. Манчестер Юнайтед побеждает Брентфорд и возвращается в зону ЛЧ

Английская Премьер-лига, 25-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

Всегда важно вовремя вытягивать команду из кризиса. К этому матчу "манкунианцы" подходили с не очень хорошей статистикой: 300 сухих минут в АПЛ. В последних трех поединках чемпионата они набрали всего одно очко. А вот "Брентфорд" уже вплотную подобрался к зоне еврокубков.

Однако "пчелы" сегодня были сонными. За весь первый тайм они сделали три касания в чужом штрафном и нанесли один удар. Игроки “Манчестер Юнайтед” тоже немного создавали опасность, хотя и часто пытались завершать атаку выстрелом.

До перерыва хозяева дважды по-настоящему угрожали воротам соперника, но им и этого хватило. Сначала Мактоминей мощно пробил чуть выше ворот, а затем Рашфорд не промахнулся. Забитцер сбросил головой под удар Маркусу и тот прошил голкипера. Первый гол англичанина в АПЛ с 19 февраля.

