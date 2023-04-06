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Руководство Челси осталось под впечатлением после встречи с Энрике

Англия
(1 голосов)

Переговоры удались

Руководство Челси осталось под впечатлением после встречи с Энрике

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" провел переговоры с Луисом Энрике. В руководстве остались довольны осведомоленностью менеджера о составе команды и принципах клуба.

Хорошая подготовленность специалиста также понравилась руководству. Тем не менее, Юлиан Нагельсманн также рассматривается на роль будущего главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что в клубе уже договорились с Фрэнком Лэмпардом, чтобы специалист стал временным тренером и довел команду до конца сезона. Руководство не устраивает Бруно Сальтор, который исполнял обязанности менеджера в матче с "Ливерпулем" (0:0). В клубе считают, что у него недостаточно опыта.

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В статье: Луис Энрике Челси (Лондон)
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