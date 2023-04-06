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Руководство Челси осталось под впечатлением после встречи с Энрике
Переговоры удались
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" провел переговоры с Луисом Энрике. В руководстве остались довольны осведомоленностью менеджера о составе команды и принципах клуба.
Хорошая подготовленность специалиста также понравилась руководству. Тем не менее, Юлиан Нагельсманн также рассматривается на роль будущего главного тренера команды.
Ранее сообщалось, что в клубе уже договорились с Фрэнком Лэмпардом, чтобы специалист стал временным тренером и довел команду до конца сезона. Руководство не устраивает Бруно Сальтор, который исполнял обязанности менеджера в матче с "Ливерпулем" (0:0). В клубе считают, что у него недостаточно опыта.
Initial and in-person talks with Luis Enrique are referred to by sources as “in depth”. Enrique praised for being prepared and very aware of Chelsea’s squad and culture. Julian Nagelsmann also remains a leading candidate. pic.twitter.com/c0ahLMly1X— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 5, 2023
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