Лэмпард возглавил Челси – Фабрицио Романо

Фрэнк Лэмпард назначен исполняющим обязанности главного тренера "Челси". Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно его данным, 44-летний специалист согласился на краткосрочную сделку. Контракт с экс-наставником "синих" будет действовать до конца этого сезона.

При этом отмечается, что лондонский клуб продолжит процесс поиска нового тренера для долгосрочного проекта.

Напомним, Лэмпард тренировал "Челси" с июля 2019 года по январь 2021 года. После этого англичанин возглавлял "Эвертон", он пробыл в клубе ровно год. Его уволили в январе 2023 года.