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Лэмпард возглавил Челси – Фабрицио Романо

Англия
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Специалист вернулся на тренерский мостик лондонцев

Лэмпард возглавил Челси – Фабрицио Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фрэнк Лэмпард назначен исполняющим обязанности главного тренера "Челси". Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно его данным, 44-летний специалист согласился на краткосрочную сделку. Контракт с экс-наставником "синих" будет действовать до конца этого сезона.

При этом отмечается, что лондонский клуб продолжит процесс поиска нового тренера для долгосрочного проекта.

Напомним, Лэмпард тренировал "Челси" с июля 2019 года по январь 2021 года. После этого англичанин возглавлял "Эвертон", он пробыл в клубе ровно год. Его уволили в январе 2023 года.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Источник:
Fabrizio Romano

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