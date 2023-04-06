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Лэмпард возглавил Челси – Фабрицио Романо
Специалист вернулся на тренерский мостик лондонцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Лэмпард назначен исполняющим обязанности главного тренера "Челси". Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Согласно его данным, 44-летний специалист согласился на краткосрочную сделку. Контракт с экс-наставником "синих" будет действовать до конца этого сезона.
При этом отмечается, что лондонский клуб продолжит процесс поиска нового тренера для долгосрочного проекта.
Напомним, Лэмпард тренировал "Челси" с июля 2019 года по январь 2021 года. После этого англичанин возглавлял "Эвертон", он пробыл в клубе ровно год. Его уволили в январе 2023 года.
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