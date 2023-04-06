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Официально. Лэмпард – новый главный тренер Челси

Англия
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Мудрик получил нового тренера

Официально. Лэмпард – новый главный тренер Челси

Фото: chelseafc.com

Новина українською

"Челси" официально объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды.

Контракт 44-летнего специалиста рассчитан до конца сезона 2022/23.

Лэмпард - легенда лондонского клуба. Он защищал цвета "синих" с 2001 по 2014 год. Стоит заметить, что он уже тренировал "Челси" с июля 2019 по январь 2021 год. До этого Фрэнк также тренировал "Дерби Каунти" и "Эвертон".

Напомним, 2 апреля "Челси" уволил Грэма Поттера. Команда занимает 11-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Источник:
chelseafc.com

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