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Официально. Лэмпард – новый главный тренер Челси
Мудрик получил нового тренера
Фото: chelseafc.com
"Челси" официально объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды.
Контракт 44-летнего специалиста рассчитан до конца сезона 2022/23.
Лэмпард - легенда лондонского клуба. Он защищал цвета "синих" с 2001 по 2014 год. Стоит заметить, что он уже тренировал "Челси" с июля 2019 по январь 2021 год. До этого Фрэнк также тренировал "Дерби Каунти" и "Эвертон".
Напомним, 2 апреля "Челси" уволил Грэма Поттера. Команда занимает 11-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.
Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023
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